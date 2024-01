Pubblicità

Dimensionamento scolastico, intervento della vicesindaca e assessore alla Pubblica Istruzione, Francesca Platamone.

Accolgo positivamente la notizia che per il prossimo anno scolastico, Istituto D’Istruzione Superiore F.Re Capriata non sarà accorpato.

In qualità di rappresentante delle Istituzioni, congiuntamente all’Amministrazione comunale,

riingrazio l’Assessore Regionale Mimmo Turano per il lavoro svolto, per aver ascoltato le preoccupazioni di un intero territorio, per non essersi mai sottratto al dialogo, che oggi ha portato a questo risultato, con la speranza di continuare a costruire il futuro delle nostre scuole.

Un ringraziamento all’assessore Turano anche a nome della sezione cittadina della Lega.