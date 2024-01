Pubblicità

Niente accorpamento al Fermi per l’Istituto Tecnico Re Capriata. La decisione è arrivata al termine di un tavolo tecnico regionale. Il plesso di via Campobello resterà pertanto in reggenza per un altro anno didattico quando tutto sembrava ormai far propendere per l’accorpamento con il Fermi. Saranno 7 – nella Provincia di Agrigento – gli istituti che perderanno l’autonomia scolastica.