Nuova intrusione notturna all’interno di un plesso scolastico cittadino. I ladri hanno visitato la Quasimodo di via Cappellini. Nel mirino sono finite ancora una volta gli impianti di distribuzione di alimenti e bevande. Bottino davvero esiguo per i malviventi ma danni importanti per il gestore dei distributori. Nel tentativo di scardinare l’impianto, qualcuno si è inoltre ferito come dimostrano le tracce di sangue trovate sulla macchinetta. È stata sporta denuncia e del fatto si sta occupando la Compagnia Carabinieri di Licata. Solo pochi giorni fa un altro caso simile alla Dino Liotta e sempre alla Marconi.