La scuola in movimento. L’IIS GB Odierna di Palma di Montechiaro organizza ScuolaFutura@nextgen26 a Cortina D’Ampezzo.

Si è conclusa, alla presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ScuolaFutura@nextgen26 a Cortina D’Ampezzo, il grandissimo evento della Scuola Italiana organizzato e gestito dall’IIS GB Odierna di Palma di Montechiaro, una delle 10 scuole “Polo Nazionali per la realizzazione di iniziative nazionali e internazionali di formazione per studenti e docenti” in collaborazione con l’Unità di Missione PNRR del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Diversi sono stati i laboratori che hanno impegnato alunni, docenti, dirigenti e Equipe Formative Territoriali di numerose regioni Italiane:

I “Winter Games STEM Labs”, due laboratori che hanno visto gli atleti competere sulle meravigliose piste delle Dolomiti: lo sci Alpino sulla bellissima e maestosa pista Olympia delle Tofane, protagonista della coppa del mondo e lo sci Nordico sull’affascinante pista della Nordic Arena di Dobbiaco.

Le competizioni dei due laboratori si sono svolte nella classica modalità che contraddistingue gli sport&datacup di ScuolaFutura, ovvero, il : 50% del punteggio è dato dai risultati sul campo e il restante 50% del punteggio è dato dal risultato dell’analisi dei dati.

Il “Cultural Olympiad Lab”, un laboratorio dedicato ai valori fondanti dei Giochi Olimpici che ha impegnato numerosi alunni provenienti da tutta Italia.

L’ “Italian Teachers for OVEP” il percorso formativo incentrato sull’ approfondimento sul Toolkit ufficiale del Comitato Internazionale Olimpico “OVEP – Olympic Values Education Programme” che ha impegnato docenti, dirigenti e componenti dell’EFT.

“Sono molto soddisfatta della riuscita dell’evento- dichiara Annalia Todaro dirigente dell’IIS Odierna – in questi due mesi io ed il mio staff ci siamo impegnati duramente per la riuscita di questo grandissimo evento. Organizzare uno ScuolaFutura è sempre impegnativo, organizzarlo a Cortina d’Ampezzo ha amplificato le difficoltà considerata la logistica del posto e ringrazio il MIM per la fiducia riposta sulle capacità organizzative della nostra scuola”.

Durante la cerimonia di chiusura gli studenti hanno restituito i loro lavori all’ Alexander Girardi Halle, alla presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che ha voluto anche presenziare i laboratori sia in aula che sulle piste. La cerimonia si è conclusa con l’esibizione di Mr. Rain che ha infuocato la platea con i suoi succesi.

Le scuole coinvolte ScuolaFutura@nextgen26 rappresentano le principali catene montuose italiane; nello specifico sono:

IIS “Patini Liberatore De Panfilis” di Roccaraso Abruzzo – I.I.S. Liceo di “San Giovanni in Fiore” di San Giovanni in Fiore Calabria – IIS “Magrini Marchetti” di Gemona del Friuli Friuli Venezia Giulia – Istituto “Federico Meneghini” di Edolo Lombardia – I.I.S “Alberti” di Bormio Lombardia – IS “Marconi Galletti Einaudi” di Domodossola Piemonte – IIS Liceo “G. M. Dettori” – “F. De Andrè” di Tempio Pausania Sardegna – IIS “G. Salerno” di Gangi Sicilia – Liceo Sportivo “Ettore Majorana” di San Giovanni La Punta Sicilia – Omnicomprensivo “Avogadro- Da Vinci” di Abbadia S.Salvatore Toscana – Liceo “Antonio Rosmini” di Rovereto Trentino – IISS “GEN. A. Cantore” di Brunico Trentino Alto Adige – IIS La Rosa “Bianca-Weiss Rose” di Cavalese e Predazzo Trentino – Liceo “Regina Maria Adelaide” di Aosta Valle D’Aosta – Istituto Omnicomprensivo “Ampezzo e Cadore” di Cortina d’Ampezzo Veneto.