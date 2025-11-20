La scuola Guglielmo Marconi di via Egitto domani, 21 novembre 2025, rimarrà chiusa per interventi di derattizzazione e sanificazione.
“Questo servizio, nella palestra, verrà espletato sabato 22 Novembre – si legge in una nota del Comune – poiché il 21 si svolgerà il concorso per l’assunzione di dodici vigili urbani a tempo determinato”.
