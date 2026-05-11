L’Euroform di Licata sta costruendo un nuovo modo di fare scuola, più vicino ai ragazzi, più concreto, più capace di parlare la lingua del presente. Qui la teoria non rimane sospesa tra le pagine dei libri, ma diventa pratica quotidiana, gesto, progetto, scoperta. È una scuola che non si limita a spiegare: fa vivere. Per questo, dal prossimo anno scolastico, oltre alle materie tradizionali che porteranno al diploma tecnico in quattro anni — italiano, storia, matematica, storia dell’arte, inglese, scienze, diritto, informatica, insieme alle discipline tecniche e professionali — l’Euroform attiverà una serie di laboratori extracurriculari, pensati per ampliare gli orizzonti degli studenti e dare loro strumenti reali per crescere. Nasce così il laboratorio sportivo, realizzato grazie alla collaborazione con il Licata Calcio, un percorso che unisce movimento, disciplina, educazione al fair play e confronto con professionisti del settore. Accanto a questo prenderà forma il laboratorio dedicato alla legalità, un viaggio dentro i valori civici, i diritti, i doveri e la responsabilità di essere cittadini consapevoli. Per chi ama raccontare, osservare e comunicare, l’Euroform propone un laboratorio di giornalismo e comunicazione online, un’esperienza moderna che intreccia scrittura, social media, etica digitale e capacità di leggere il mondo con occhi critici. E poi c’è lo spazio dedicato alla creatività pura: SoundLab Europa, il laboratorio musicale che permetterà ai ragazzi di esplorare ritmo, voce, strumenti e produzione sonora, trasformando la musica in un linguaggio personale e condiviso. Tutto questo rappresenta una scelta precisa: offrire ai giovani un percorso che non prepara solo agli esami, ma alla vita. L’Euroform vuole essere una scuola che accompagna, che ascolta, che apre porte, che sostiene i talenti e li fa crescere.

RAGAZZI, QUESTO È IL MOMENTO DI SCEGLIERE UNA SCUOLA CHE CREDE DAVVERO IN VOI

Le iscrizioni sono aperte e c’è tempo fino al 30 giugno per entrare a far parte di un progetto che guarda avanti, che investe sui giovani, che costruisce futuro. L’Euroform vi aspetta, pronta a farvi vivere un anno che lascia il segno.