Uscita anticipata per mancanza d’acqua per gli alunni della scuola Giacomo Leopardi. Il mancato approvvigionamento idrico ha costretto la direzione scolastica ad emettere una circolare con la quale viene appunto comunicata l’uscita anticipata. Una nota è stata girata anche al Sindaco, ai Lavori Pubblici e all’assessore alla Pubblica Istruzione. Dal plesso viene chiesto “un urgentissimo intervento atto alla risoluzione della crisi in atto”. Secondo la scuola, gli interventi finora messi in atto da Aica sono stati blandi e non hanno portato alla risoluzione del problema “non garantendo il giusto servizio previsto per una scuola e causando disagio e interruzione di pubblico servizio, del quale si declina ogni responsabilità”. Alla Leopardi sono state già prese delle autobotti privati ma anche questa è una soluzione-tampone non più percorribile a causa della carenza di fondi.