La Regione ha operato le proprie scelte relativamente al ritorno in classe degli studenti siciliani alla luce del passaggio in zona arancione. Il calendario è differenziato a seconda dei corsi di studio. Da lunedì 1 Febbraio le lezioni riprenderanno in presenza in tutte le seconde e le terze medie. Per le scuole superiori, il ritorno (con didattica a distanza al 50%) slitta invece a lunedì 8 Febbraio. Per l’assessore all’Istruzione Lagalla si tratta di “scelta coscienziosa”.