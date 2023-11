Pubblicità

Nella giornata di mercoledì, le classi quinte dell’IIS E. Fermi, dopo essersi recate presso il salone dello studente Orientasicilia, sono state in visita al Parlamento Siciliano, dove sono state accolte dall’onorevole Angelo Cambiano, Vice Presidente I Commissione – Affari Istituzionali e dal suo staff. Gli studenti, le studentesse e i docenti sono stati accompagnati da due guide della fondazione Federico II a visitare le meravigliose sale del palazzo, la Cappella Palatina con i suoi preziosi mosaici in oro, ancora oggi uno dei simboli emblematici della storia artistica di tutta la Sicilia, dove coesistono diverse culture, da quella bizantina a quella araba e normanna e ne hanno potuto ammirare ed apprezzare la fattura artistica.

Presso l’Aula d’Ercole, sede dell’ARS, l’on. Carlo Gilistro ha intrattenuto i presenti su tematiche di attualità, focalizzando l’attenzione su concetti come “generosità, gentilezza e gratitudine”, pilastri irrinunciabili di una vita sana.

Presenti anche l’On. Nuccio Di Paola, Vice Presidente Vicario dell’Assemblea Regionale Siciliana, e l’On. Girolamo Turano, Assessore Regionale istruzione e formazione professionale.

La visita si è conclusa con una passeggiata nei giardini reali. La Dirigente Scolastica, Prof. ssa Amelia Porrello e la Referente alle attività di Orientamento Prof. ssa Leandra Cantavenera porgono i loro ringraziamenti all’onorevole Angelo Cambiano, alla sua assistente Dott. ssa Miriam Russello e la fondazione Federico II per l’ospitalità.