“Vivere le emozioni costruire le relazioni nell’era delle connessioni. Conoscere per prevenire e scegliere consapevolmente”. Questo il tema di un incontro dedicato agli adolescenti per parlare di emozioni, relazioni sane e prevenzione, promosso dalla Sezione Fidapa di Sciacca, presieduta dall’Avv. Maria Grazia Cascio presso l’I. I. S.S. “Tommaso Fazello”, che si è svolto stamattina. Hanno relazionato il professor Francesco Pira Associato di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi dell’Università degli Studi di Messina e la

dottoressa Karin Amodeo, ginecologa. L’incontro si è svolto presso presso la

Biblioteca del Liceo Artistico “G.Bonachia”. Ha introdotto i lavori la Presidente della Fidapa Cascio. Dopo le relazioni il professor Pira e la dottoressa Amodeo sono stati bombardati dalle domande delle studentesse e degli studenti presenti.