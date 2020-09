Elementari e medie tornano in classe il 24 Settembre. E’ quanto deciso nel corso di un incontro tra i dirigenti scolastici licatesi questa mattina. Sia i plessi che saranno sede di seggio elettorale per il referendum, che quelli che non ospiteranno la consultazione torneranno ad ospitare lezioni dal 24 Settembre.

L’orientamento per le superiori è invece quello di rispettare la data del 14 Settembre. Domani al Fermi si terrà un consiglio d’istituto da cui potrebbero emergere novità.