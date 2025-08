Come ogni anno i ragazzi della Quinta E dell’Istituto Tecnico Re Capriata si sono riuniti per trascorrere una serata assieme. Questa volta per celebrare i 35 anni dal diploma. Oggi come allora non è cambiato nulla: stessa allegria, complicità, risate a crepapelle e intese a caratterizzare sempre i momenti trascorsi assieme. Per impegni di lavoro, la classe non è potuta essere al completo e ha ricordato il compianto Prof. Gerardo Licata venuto a mancare qualche anno fa ma sono arrivati i saluti della moglie Antonella. Sempre presente la Professoressa Cantavenera ormai divenuta per la classe una sorella maggiore. Il pensiero della classe riunita è andato anche alla professoressa Cannizzaro. Questi i partecipanti alla rimpatriata.

CAICO CATERINA, GIORDANELLA ROSARIA, CELLURA STELLA, INCORVAIA MARIA, DAMANTI LAURA,ZAIA FRANCESCA, TORNAMBE’ DANIELA, AMOROSO GERARDO, IAPICHINO GIUSEPPE, Prof.CANTAVENERA MARIA PIA.