“La scuola al centro…”. Questo il titolo scelto dall’assessore comunale alla Pubblica istruzione e alle politiche sociali del comune di Palma di Montechiaro, Antonella Lovasco. Gli operatori pronti sin dal primo giorno di scuola ad iniziare il servizio Asacom. Insomma, il comune retto dal sindaco, Stefano Castellino, anche quest’anno, non si è fatto trovare impreparato ed ha avviato l’importante servizio fin dal primo giorno del nuovo anno scolastico. L’Assistente all’autonomia e alla comunicazione lavora in stretta collaborazione con gli insegnanti, il personale scolastico e le famiglie per identificare le esigenze specifiche degli studenti e sviluppare piani personalizzati per soddisfare queste esigenze. Egli agisce in modo da facilitare il rapporto comunicativo tra gli studenti con disabilità e il loro ambiente scolastico e sociale, utilizzando tecniche e strumenti di supporto specifici, come ad esempio tecniche di apprendimento esperienziale e l’utilizzo di tecnologie assistive.

Questa figura lavora anche per promuovere la sensibilizzazione dell’ambiente scolastico e della società in generale sull’importanza dell’inclusione e dell’accessibilità per le persone con disabilità.

“Siamo molto soddisfatti – dice l’assessore Antonella Lovasco – per essere riusciti, grazie al lavoro degli uffici, ringrazio tutta la macchina organizzativa delle Politiche sociali che si è attivata per avviare le procedure burocratiche, che abbiamo avviato subito il servizio. Efficienza politica, dei servizi sociali delle scuole e delle cooperative ad assicurare il servizio sin dal primo giorno di scuola. Un’attenzione dovuta verso gli alunni, che hanno tutto il diritto di essere assistiti e di non restare indietro rispetto ai loro coetanei, e verso le famiglie che stavolta non sono state lasciate sole in situazioni di oggettiva difficoltà. Il nostro occhio – conclude l’assessore alle politiche sociali Antonella Lo vasco – dovrà sempre essere attento per essere “custodi della crescita dei giovani in contesti sani e costruttivi”.