“Annuncio di collocarmi all’opposizione rispetto all’operato di questa amministrazione. Valuterò di volta in volta gli atti che verranno portati in Consiglio comunale e voterò favorevolmente solo quelli che riterrò vantaggiosi per la città. Comunico che a breve inizierò una serie di ricognizioni in vari dipartimenti comunali”.

Così in una nota il consigliere comunale Calogero Scrimali.

“Politicamente rendo noto il mio passaggio alla Lega Salvini Premier all’interno della quale mi riconosco nelle posizioni dell’europarlamentare onorevole Annalisa Tardino e che rappresenterò anche all’interno del Consiglio comunale”.