“Vi aspettiamo in piazza Sant’Angelo il 14 novembre dalle ore 16 per lo screening Gratuito del Diabete e Piede Diabetico, non Far vincere il Diabete. Scendi in piazza. Ti aspettiamo”. Il Lions di Licata invita ad uno Screening in collaborazione con la commissione d’albo territoriale Podologi Cl-Ag ed il gruppo di ricerca e formazione Podologia Futura.