Anche Palma di Montechiaro ha il suo drive in.

Il sindaco Stefano Castellino, comunica che, in accordo con l’Asp di Agrigento – Distretto di Licata e Palma di Montechiaro, è stata già predisposta l’area per il cosiddetto “Drive in” per effettuare tamponi in maniera massiccia, veloce ed in sicurezza.

“Ringraziamo la Cantina Gattopardo Cooperativa Sociale – dice il primo cittadino – per la preziosa collaborazione. L’area sarà utilizzata per lo screening che sarà ritenuto necessario dalle autorità sanitarie, e gli interessati saranno informati sulle procedure da seguire per effettuare il tampone. Tutte le Istituzioni, tra mille difficoltà, stiamo operando per arginare l’epidemia, ma occorre restare a casa ed uscire solo se strettamente necessario”.