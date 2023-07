Pubblicità

Ci sarà anche una licatese – Asia Maria Licata – a far parte del contingente italiano scout che rappresenterà la nostra Nazione in Corea per un raduno internazionale di 14 giorni. La giovanissima scout è stata ricevuta ieri mattina a Palazzo di Città dal Sindaco Angelo Balsamo, dalla presidente del Consiglio comunale Anna Triglia e dall’assessora Maria Sitibondo. “Facciamo un grande in bocca al lupo a questa nostra concittadina – le loro parole – e siamo orgogliosi del fatto che anche Licata possa avere una rappresentante in un raduno internazionale scout”. Molto emozionata, Asia Maria Licata ci ha rilasciato questa breve dichiarazione. “Sono pronta per questa avventura e molto motivata. Sarà sicuramente una bella esperienza di vita”.