Il gruppo Scout Licata 1 quest’anno celebrerà 75 anni della propria fondazione e sono state preparate diverse iniziative ed attività per festeggiare tutto l’anno l’anniversario.

“Sono già trascorsi 75 anni dalla nascita del gruppo scout Licata 1, grazie a don Carmelo Di Bartolo, ed il gruppo ha organizzato una grande festa per domenica prossima, 15 ottobre – si legge in una nota”.

“Inaugureremo l’inizio dei festeggiamenti per la fondazione – annuncia Ignazio Fiorella – con una Caccia al Tesoro cittadina. Domenica 12 novembre realizzeremo un’altra attività cittadina per ricordare la morte di Don Carmelo Di Bartolo, avvenuta il 9 novembre del 1972. Seguiranno durante l’anno altre attività in onore dell’anniversario dei 75 anni della fondazione del nostro gruppo scout”.