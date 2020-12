Una probabile scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa a Licata. Il movimento è stato registrato in ogni parte del territorio comunale, soprattutto ai piani alti. L’epicentro pare essere stato registrato a Catania.

Aggiornamento ore 22,10 – Una scossa di terremoto di Magnitudo 4.6 è stata registrata questa sera nel golfo di Gela alle 21,27. La vibrazione è stata avvertita molto forte nel ragusano e a Gela dove ci sono stati danni, ma è arrivata anche se in maniera attenuata, anche da noi. Diverse segnalazioni sono state fatte ai centralini di pronto intervento e alla Protezione civile comunale la quale in questo momento vuole rassicurare la popolazione preoccupata. Il terremoto è avvenuto in mare pare a 20 km di profondita e non ci sarebbe rischio di tsunami, comunque lontano dalla nostra costa.

Il responsabile Coc dott. Attilio Sciara

Aggiornamento ore 22,48 – Il sindaco Galanti e la Protezione Civile sono già per strada per fare controlli, al momento non si registrano danni.

Aggiornamento ore 22,55 – Molti licatesi sono ancora per strada o in macchina dopo la scossa avvertita alle 21,27. Da una prima sommaria ricognizione non sembrano esserci danni.