Il Comitato Consultivo Aziendale dell’Asp di Agrigento si rivolge al sindaco di Agrigento nella sua qualità di presidente della Conferenza dei Sindaci della Provincia per sollecitare, ove lo ritenesse opportuno, un incontro con gli amministratori locali sul tema della individuazione delle aree potenzialmente idonee per la costruzione del deposito nazionale nucleare e di cui alla Carta nazionale recentemente divulgata. La pubblicazione di tale Carta rende ora necessaria una fase di approfondimento che coinvolga, in maniera trasparente ed inclusiva, le rappresentanze locali e la cittadinanza al fine di addivenire alle soluzioni più condivise ed indolori possibili.

La superiore richiesta viene presentata dal Presidente del CCA anche nella sua qualità di Vice Segretario Regionale di Cittadinanzattiva.

Maria Grazia Cimino – Presidente CCA- Vice segretario regionale Cittadinanzattiva