Tragedia sfiorata nella notte a Campobello. Una perdita di gas da una bombola all’interno di una cucina di un appartamento ha causa di una forte esplosione in via Napoli. Il forte boato ha svegliato l’intero quartiere e messo in allerta tutti i residenti. Una donna ferita (non in pericolo di vita) è stata trasportata all’ospedale di Canicattì. Sul posto i Vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Licata.