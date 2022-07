Pubblicità

Scontro tra 2 scooter in viale Martiri della Libertà, in zona Playa. Per cause ancora in corso di accertamento, l’impatto ha riguardato due mezzi a due ruote. Uno degli scooter coinvolti è di Poste italiane. Sul posto è atterrato un elisoccorso. Gli Agenti di polizia municipale stanno eseguendo i rilievi. Uno dei due centauri avrebbe riportato ferite ad un arto inferiore.