Gli agenti del commissariato di Polizia di via Campobello stanno cercando di ricostruire la dinamica di un incidente stradale avvenuto pochi minuti fa in via Principe di Napoli. A scontrarsi due ciclomotori. Sul posto si è recata anche un’ambulanza del 118 che ha trasferito in ospedale i centauri feriti. Nessuno sarebbe in pericolo. I mezzi hanno riportato gravi danni.

Notizia in aggiornamento.