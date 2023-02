Pubblicità

Brutto scontro tra due ciclomotori in via Palma, all’altezza dell’ingresso con il plesso d’istruzione superiore Enrico Fermi. Nell’impatto, ci sono stati feriti trasportati in ospedale da un’ambulanza del 118 in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. I mezzi – come si evince dalla foto – hanno riportato danni seri.