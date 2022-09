Pubblicità

Brutto incidente stradale all’altezza del bivio di via Palma, poco prima dell’imbocco sulla Statale 115. Per cause in corso di accertamento, a scontrarsi un’utilitaria e una moto. Sul posto sono confluite le forze dell’ordine e il personale del 118 a bordo di un’ambulanza in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso.

Il centauro del mezzo a due ruote sarebbe stato sbalzato di sella ed è quello che nell’impatto ha riportato le conseguenze peggiori.

Notizia in aggiornamento.