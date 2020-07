Incidente stradale pochi minuti fa sulla strada Provinciale San Miche che da Licata conduce alle località balneari di Mollarella, Pisciotto e Rocca. Per cause ancora in corso di accertamento, a scontrarsi (pare trattarsi di un frontale) sono state una Toyota e una Lancia Y. Le due vetture hanno riportato danni notevoli nell’impatto. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Licata e i Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina. Ci sarebbero feriti. Un’ambulanza del 118 in servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso ha infatti operato un trasporto al nosocomio di contrada Cannavecchia.

Notizia in aggiornamento.