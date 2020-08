Tributi locali, i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Melania D’Orsi e Vincenzo Carità hanno presentato un’interrogazione.

Premesso che nel DPCM, Decreto Rilancio,

è presente l’emendamento che prevede una manovra fiscale agli enti territoriali, i quali possono scegliere di applicare lo sconto del 20% con una propria delibera, con pagamento mediante addebito sul conto corrente dei cittadini contribuenti, in via permanente.

Tale procedura implica al Comune di poter introitare alla scadenza i tributi locali dai cittadini e, inoltre, con un notevole risparmio.

La interroghiamo per comprendere se ha già provveduto a predisporre gli atti da portare in consiglio comunale ai fini dell’approvazione della procedura succitata.

Melania D’Orsi

Vincenzo Carità