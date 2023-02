Pubblicità

“Licata ha perduto un uomo straordinario, un pediatra che ha “allevato” generazioni di bambini, un amministratore accorto, un politico sempre impegnato nelle battaglie, anche ambientaliste, per difendere il territorio”.

Lo dice Pino Galanti, sindaco di Licata, commentando la scomparsa del dottor Vincenzo Marrali, già primario dei reparti di Pediatria degli ospedali di Licata e Gela, sindaco della città, ambientalista, saggista.

Le esequie funebri sono in programma per le 16 di domani in chiesa Madre ed il sindaco ha disposto che accanto alla bara ci sia il picchetto d’onore della Polizia Municipale ed il labaro del Comune di Licata.

“Da sempre apprezzo – aggiunge Galanti -, innanzitutto, le doti umane di Vincenzo Marrali, persona per bene, legatissimo alla sua professione di Pediatra, schietto, franco, sempre col sorriso sulle labbra. Un amico caro che, da consigliere comunale, da sindaco e da attivista ambientalista è stato autore di numerosissime battaglie a difesa della città. Licata perde un uomo eccezionale”.