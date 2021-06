Pubblicità

“Apprendo con grande dispiacere della prematura scomparsa di Annalisa Cianchetti .Esprimo i miei più sentiti sentimenti di cordoglio ai familiari”.

Sono le parole del deputato regionale l’On.Carmelo Pullara Presidente e segretario organizzativo del Movimento Popolare Regionalista “Onda”.

“Licata perde una grande donna -scrive Pullara- leale e onesta, impegnata in politica e nel sociale. Fu candidata a sindaco della città di Licata per le elezioni amministrative del 2018. Ispettore della Polizia di Stato in congedo, già amministratore del Comune. Sempre attiva nel sociale e accanto alle persone più deboli.

Ai familiari -conclude Pullara- rivolgo le mie più sentite condoglianze”.