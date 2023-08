Pubblicità

La scomparsa del professore Calogero Carità. Il ricordo e il cordoglio dell’europarlamentare Annalisa Tardino.

L’estate scorsa avevo avuto il l’onore di ricevere in dono alcuni dei testi scritti dallo storico, nostro caro professore, Calogero Carita. Nella sua dedica in uno dei testi che mi ha donato, che custodisco gelosamente, ha confuso il mio nome con quello di mia sorella, sua giovane collega, abbiamo riso insieme, ha deletato il nome carcerandolo e riscrivendolo, come fa un dirigente. Storico, letterato, dirigente della pubblica amministrazione, ma soprattutto illustre cittadino di Licata per l’amore della quale spendeva le sue energie , mentali e fisiche . Ci ha lasciato , inaspettatamente, ieri, mentre era impegnato nella presentazione di un libro. Mentre faceva ciò che amava fare, parlare di libri, di cultura nella nostra città. Sarà impossibile sostituirlo.

Ci lascia con il cuore infranto e tanta gratitudine per ciò che ci ha dato.

Buon viaggio professore ♥️