Da tempo esiste il motto che recita: paese che vai usanza che trovi. Anche nel gioco delle carte e in particolare quelli disponibili nei casinò online, vale lo stesso discorso; infatti, c’è il cosiddetto blackjack italiano o del Sette e Mezzo che seppur simile a quello tradizionale, è abbastanza diverso e quindi vale la pena scoprirlo a fondo. A tale proposito, a seguire, spieghiamo di cosa si tratta, come si gioca e quali sono le varianti più popolari proposte sui siti di casinò online che lo propongono.

Come si gioca il blackjack italiano?

Il blackjack italiano si gioca con un unico mazzo, composto da quaranta carte. Otto, nove e dieci vengono tuttavia eliminati, lasciando quattro semi di dieci carte. Anche questi ultimi sono diversi nel Sette e Mezzo; infatti, invece di picche, fiori, cuori e quadri, ci sono denari, coppe, fiori e spade. Ogni seme è composto da un asso, carte numerate da due a sette , da un re, un cavallo e un fante. In pratica si tratta delle carte napoletane con cui si gioca in genere a scopa, briscola e tressette. L’asso vale un punto, le carte da due a sette il loro valore nominale. Il Re, il Cavallo e il Fante valgono invece tutti mezzo punto e in questo caso non si tratta di una cosa negativa, bensì di un vantaggio enorme anche se proprio per la diversità del gioco appena descritto, la blackjack strategia che in genere si adotta nel gioco classico in questa variante non funzionerà. Premesso ciò, dopo che le puntate sono state piazzate, il croupier pescherà due carte, di cui una per sé stesso e un’altra per il giocatore. Se la carta di quest’ultimo è più debole di quella del banco, allora deve continuare pescare più carte e ciò continua fino a quando il valore della mano è superiore a quello del dealer. A questo punto il giocatore può decidere se pescare altre carte o stare. Il turno passa quindi al dealer che deve agire allo stesso modo e pescare più carte se il valore della sua mano è inferiore a cinque.

Il ruolo del Re di denari nel blackjack italiano

Nel Blackjack italiano rispetto a quello tradizionale esiste il concetto unico di jolly raffigurato dal Re di Denari. Se infatti il giocatore la pesca come prima carta, potrà immediatamente averne una seconda, e se ottiene un valore esatto di sette e mezzo con il Re di Denari stesso, incasserà una vincita maggiore rispetto a una standard. Il Re di Denari può tuttavia essere utilizzato anche dal banco che se lo pesca, costringe il giocatore a continuare a chiedere carte fin quando non raggiunge il sette, e ciò ha un’alta probabilità di provocare un fallimento della mano con una conseguente perdita di soldi.

Il Live Blackjack Italiano nei migliori casinò online

Il Live blackjack Italiano è un’altra variante a quello identificato come sette e mezzo e consente di far giocare anche gli utenti in multiplayer. Le regole e le carte sono le stesse del gioco tradizionale, anche se la differenza principale consiste nella possibilità per i giocatori di optare per scommesse secondarie che sono ben sei, anche se una delle più popolari è quella sviluppata dalla Playtech e denominata Live All Bets Blackjack. Nello specifico la somma delle carte in possesso di ogni singolo giocatore deve essere più alta rispetto a quella del banco e avvicinarsi quanto più possibile alla somma 21, e senza superarla. I giocatori possono tuttavia dividere le carte dello stesso valore ed eventualmente raddoppiare dopo l’uscita delle prime due carte e persino sfruttare la cosiddetta assicurazione se il dealer nella mano iniziale scopre la figura dell’asso. Il gioco di blackjack italiano appena citato ogni giorno viene seguito e sperimentato dagli appassionati sui casinò grazia soprattutto all’adrenalina che è in grado di offrire e anche per un ottimo RTP (ritorno al giocatore ) che si attesta su un più che soddisfacente 99.46% quindi molto favorevole ai giocatori, anche se è sempre importante agire in modo responsabile poiché essendo un giuoco d’azzardo, le perdite sono da considerare e lo stesso dicasi per la dipendenza che può portare alla ludopatia con il conseguente ricorso a cure nei centri specializzati.