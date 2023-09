Pubblicità

I Carabinieri della Compagnia di Licata sono a caccia degli autori di uno scippo perpetrato ai danni di un uomo in pieno centro, precisamente in zona Stazione. I Militari dell’Arma sono intervenuti dietro segnalazione e l’uomo – finito pesantemente al suolo dopo lo strappo della collana – è stato costretto a ricorrere alle cure dei medici in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. I Carabinieri stanno provando a dare un volto e un nome all’autore dello scippo che, dopo l’atto delinquenziale, si è dileguato facendo perdere le proprie tracce.