Agrigento – Gli agenti della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno tratto in arresto un uomo di 55 anni, ritenuto responsabile dei reati di furto con strappo, indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti e porto di armi od oggetti atti ad offendere nei confronti di un’anziana.

I fatti sono avvenuti il 20 maggio scorso nel centro storico di Agrigento, quando un’anziana donna segnalava al numero di emergenza 112 di aver subito uno scippo da un soggetto a lei sconosciuto.

La visione delle immagini di videosorveglianza presenti sul luogo dello scippo consentiva gli agenti di ricostruire le dinamiche del fatto.

Alla luce delle informazioni acquisite gli agenti di Polizia iniziavano le ricerche del presunto autore, soggetto di sesso maschile, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti penali per reati contro il patrimonio.

Grazie all’attività d’indagine condotta nell’immediatezza dei fatti i poliziotti riuscivano a fermare il soggetto tempestivamente.

L’uomo al momento del controllo indossava ancora gli stessi vestiti utilizzati per lo scippo, sottoposto a perquisizione veniva rinvenuta una carta bancomat appartenente alla vittima, successivamente veniva condotto presso gli Uffici della Questura di Agrigento ove forniva informazioni utili a far rinvenire gli effetti personali appartenenti alla signora.

Da successivi accertamenti effettuati si appurava che l’uomo dopo lo scippo aveva acquistato in due rivendite di tabacchi alcuni pacchetti di sigarette pagando il tutto con il bancomat della vittima.

Quello stesso pomeriggio il personale della Polizia rinveniva la borsa dell’anziana donna nei pressi del luogo dello scippo, con all’interno le chiavi e il portafogli privo di denaro, pari a circa duecento euro.

Alla luce delle risultanze investigative, l’uomo veniva tratto in arresto e, su disposizione dell’A.G., veniva sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del giudizio di convalida dell’arresto.