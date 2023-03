Pubblicità

Furto con destrezza. E’ questa l’ipotesi di reato con cui gli agenti del commissariato di Polizia hanno tratto in arresto un 30enne ed un ventenne licatesi rei di aver scippato una donna all’esterno di un supermercato di via Gela. Il bottino era stato di 250 euro ma, cosa più grave, la donna era rimasta ferita e costretta a ricorrere alle cure dei medici in servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso.