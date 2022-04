Pubblicità

“Assistiamo attoniti al trattamento che viene riservato agli agenti del comando di Polizia Municipale. Le legittime richieste del corpo, manifestate attraverso un sit-in in Piazza Progresso, sono state disattese da un’amministrazione che anzi, in fin dei conti, ha finito per illudere i suoi stessi dipendenti sventolando fantomatici pagamenti serviti sostanzialmente solo a prendere tempo quando si sapeva invece già largamente in anticipo che la promessa non poteva essere mantenuta. Scaduta la data del 10 Aprile senza aver visto un Euro, la Municipale ha deciso di scioperare il prossimo 2 Maggio. Diciamo che l’amministrazione ha creato e quasi costretto gli agenti ad arrivare a questa extrema ratio”.

Ad affermarlo è il consigliere comunale di opposizione Andrea Burgio.

“Stiamo parlando di pagamenti per servizi prestati negli anni passati. Salario accessorio e straordinari il cui svolgimento è avvenuto ormai 24 mesi fa. Voglio manifestare la mia completa vicinanza agli agenti di Polizia Municipale il cui sciopero non posso che considerare legittimo, sebbene creerà disagi non indifferenti alla viabilità e alla cittadinanza. Rivolgo un nuovo invito e appello all’amministrazione comunale: da qui al 2 Maggio c’è ancora tempo per trovare una via d’uscita indolore. Si dia quantomeno un segnale di apertura ai Vigili urbani e la si smetta una volta per tutte con le promesse da marinaio il cui unico scopo è solo quello di prendere tempo e continuare a vivacchiare sul nulla a cui assistiamo quotidianamente”.