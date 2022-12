Pubblicità

Non è stata disposta autopsia sul corpo dello sfortunato agricoltore licatese rimasto schiacciato da una pesantissima balla di fieno ieri pomeriggio in contrada Durrà, in un agro tra Licata e Campobello. Si tratta di Rosario Savaia, 57 anni. Per l’uomo vano è stato ogni tentativo di rianimazione dapprima del personale sanitario a bordo di un’ambulanza del 118 e successivamente all’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Ad indagare sul drammatico incidente, gli agenti del Commissariato di Polizia di via Campobello.