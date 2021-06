Pubblicità

Condizioni inaccettabili al Pisciotto. Da oltre un mese, un ammasso di inerti di grosse dimensioni è stato depositato con sullo sfondo una delle più belle località balneari della costa licatese. Le segnalazioni al nostro giornale fioccano. Ne abbiamo ricevuto un’altra da una cittadina licatese residente nei mesi estivi in questa area del litorale. “Invio nuovamente questa segnalazione sul degrado generale di contrada Pisciotto sia lungo il costone sia la strada provinciale. A chi compete la pulizia? Inoltre un sistema di videosorveglianza per gli incivili?”. Una delle zone più belle verso la costa trasformata in una discarica a cielo aperto. Materassi, scarti di potatura, servizi igienici non più utilizzabili. Addirittura è stato ribaltato anche un cassonetto per la raccolta della spazzatura.