Pubblicità

L’onorevole di Prima L’Italia e presidente della commissione speciale all’Ars Carmelo Pullara con una lettera indirizzata al Soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali di Agrigento Michele Benfari e all’Assessorato regionale ai Beni culturali ha richiesto lo stato dell’arte del progetto di intervento di scavo archeologico in località Stirraru sito nel comune di Licata.

“Dopo l’approvazione in aula -scrive Pullara – dell’emendamento da me presentato relativo all’intervento di Scavo Archeologico in località “Stirraru” sito nel comune di Licata inserito su Poli e BBCC ad alta attrattiva turistica come sito culturale ed archeologico con lo stanziamento di 200 migliaia di euro che è diventato legge con l’articolo 3 comma c punto 2, della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024, ho richiesto lo stato dell’arte del progetto e se sono stati predisposti tutti gli atti e tutte le procedure per dare seguito a quanto previsto nella norma. Ovviamente mi riferisco alla redazione del progetto esecutivo dell’intervento, indispensabile per l’appalto dei lavori e per l’utilizzo delle risorse destinate.

L’obiettivo è quello di valorizzare il territorio puntando anche sul ricco patrimonio storico e archeologico – conclude Pullara – e sono convinto che questo possa rappresentare un’ulteriore attrattiva per la città e per il territorio, oltre che rappresentare una importante componente della ripresa economica”.