Solidarietà del Presidente del Consiglio Comunale e dell’amministrazione alla gioielleria Cagnina a seguito dell’evento criminoso.

Amministrazione comunale e Consiglio comunale esprimono solidarietà alla Gioielleria la Cagnina per il crimine subito.

“A nome personale e dell’intero Consiglio Comunale – le parole della Presidente Anna Triglia – desidero esprimere la più profonda solidarietà e vicinanza ai titolari e ai dipendenti della gioielleria Cagnina per il grave furto subito durante la scorsa notte.

Colpire un’attività storica e produttiva del nostro territorio non significa solo arrecare un danno economico ai singoli proprietari, ma rappresenta un’offesa all’intera comunità e al senso di sicurezza che ogni cittadino ha il diritto di percepire.

Confidiamo nel prezioso lavoro delle Forze dell’Ordine, impegnate nelle indagini per individuare i responsabili, e ribadiamo l’impegno delle istituzioni nel promuovere ogni iniziativa utile a rafforzare il controllo del territorio e la tutela della legalità.

Alla famiglia Cagnina va il nostro incoraggiamento affinché possa superare al più presto questo momento difficile e proseguire con la consueta dedizione il proprio lavoro”.

“Siamo vicini alla Gioielleria La Cagnina dopo il pesante atto criminoso subito – la solidarietà dell’amministrazione – siamo subito stati in contatto con i titolari a cui va tutto il nostro sostegno”.