Circa 500 gli iscritti alla 3^ edizione della Passeggiata della salute con risveglio muscolare, svolta lungo il litorale della Scala dei Turchi, promossa dal Lions Club Agrigento Host, presieduto da Giuseppe Caramazza, con il patrocinio del comune di Realmonte, con cui è stato sottoscritto un protocollo d’intesa, per la realizzazione dell’evento. Numerose le associazioni del territorio che hanno aderito all’iniziativa, organizzata da Achille Furioso e dall’amministrazione comunale, finalizzata alla promozione delle bellezze paesaggistiche del nostro territorio, all’attività motoria come preziosa abitudine utile a qualunque età per favorire un buon stato di salute ed alla raccolta fondi per i profughi del conflitto russo- ucraino, ospiti nel nostro territorio. La splendida location, ha favorito un clima di grande benessere, i partecipanti, dopo la passeggiata della salute, seguiti da istruttori qualificati, hanno assistito a momenti di intrattenimento musicale ed artistico, curati da Barbara Capucci, a cui è seguito un momento dedicato alle degustazioni di prodotti locali.

“Una bellissima manifestazione – ha dichiarato il sindaco Sabrina Lattuca- quella di stamane, che lega il benessere,la bellezza e la solidarietà alla promozione del territorio. Ringrazio i partecipanti, gli organizzatori, il presidente del Lions Club Agrigento Host, il dott. Caramazza, l’ingegnere Furioso ed il prof. Beniamino Biondi”