Sbloccato il collaudo dell’elisuperficie di Palma di Montechiaro.

Nel corso della seduta del Commissione Consiliare Salute presieduta dal Dott. Salvatore Montalto, l’Arch Salvatore Di Vincenzo, Capo Area Lavori Pubblici, ha spiegato che le criticità tecniche che bloccavano il collaudo della struttura sono state superate.

È stato possibile superare l’impasse studiando ed utilizzando le norme in vigore sul deposito al Genio Civile, in particolare la legge 1087 che prevedeva all’articolo 4 comma 6 che potevano essere depositate all’interno dell’ufficio tecnico comunale che aveva realizzato l’opera.

Ebbene, superato il paletto del deposito al Genio Civile si può finalmente passare al collaudo statico.

L’Area Tecnica Lavori Pubblici in sinergia con l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Stefano Castellino, ha emesso la determina a contrarre per l’affidamento servizi di architettura e ingegneria per il collaudo strutturale della piastra di atterraggio, dei muri di contenimento costituiti da gabbionate, del locale prefabbricato destinato a contenere impianti, esecuzione delle prove di carico e di laboratorio per la determinazione della resistenza dei materiali e delle strutture – realizzazione di un’elisuperficie.

“Oggi si è riunita la Commissione salute presieduta dal dott. Salvatore Montalto. All’ordine del giorno lo stato di avanzamento delle pratiche per collaudare l’ elisuperficie, una opera importante orfana delle certificazioni necessarie fin dalla sua realizzazione datata più di un decennio. L’architetto Di Vincenzo e il Sindaco hanno esposto con chiarezza e perizia ai consiglieri comunali presenti tutti i passaggi necessari e le basi normative che hanno permesso di superare lo stallo di tanti anni e di correggere gli errori delle precedenti amministrazioni. Nello specifico oggi è stata pubblicata una determina che permette, nell’osservanza di norme nazionali e circolari regionali, di collaudare in tempi brevi, certi questa importante opera e, come ha voluto sottolineare il Sindaco, con un costo per la comunità davvero irrisorio. Il tutto, continua il Sindaco, grazie al lavoro meticoloso degli uffici e dell’intera amministrazione comunale. Il Presidente della IV Commissione e i consiglieri si sono impegnati fin dall’inizio della legislatura a collaborare trasversalmente con l’amministrazione comunale al fine di regalare alla cittadinanza Palmese un opera che salvaguarda un diritto che non ha colore politico, il diritto alla salute.

Ringraziamo come Commissione, conclude il presidente Montalto, l’amministrazione comunale per il lavoro certosino svolto per sbrogliare una difficilissima matassa. Segno del grande lavoro svolto dal primo cittadino, dalla sua Giunta e dagli uffici comunali che sono andati a scovare una norma che di fatto ha dato il via libera al progetto. Non posso non stigmatizzare il comportamento di parte di una fetta di politica che attorno ad una vicenda così importante, che riguarda la salute di tutti i cittadini, ha commesso qualche sconveniente scivolone demagogico. Il tempo che si è perso alla fine è servito anche a fare risparmiare molto denaro pubblico. E per questo ne è valsa la pena. Il lavoro della Commissione, continua, non si esaurisce qui visto che adesso scatta la fase due e noi saremo sempre vigili e attivi”.

Erano presenti in Commissione oltre al Presidente Montalto, i Consiglieri Alessandra Falsone, Letizia Pace, Calogero Castronovo. Assenti Farulla Acri Petrucci

“L’amministrazione che guido – dice il sindaco Castellino – si avvale di uffici e tecnici qualificati che ci consentono di superare molteplici problematiche. L’attesa non è stata vana, abbiamo superato la difficoltà risparmiando denaro pubblico, con la determina odierna nel giro di poco tempo avremo il collaudo statico. Ringrazio il Presidente Montalto e la Commissione per l’eccellente lavoro svolto”.