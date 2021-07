Pubblicità

Licata avrà presto un centro studi ed un museo sullo Sbarco Alleato. Ad annunciarlo è Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega Salvini. “La commemorazione del 78° anniversario dello Sbarco Alleato, è stata per me l’occasione di annunciare l’approvazione di un progetto che mi sta molto a cuore e a cui ho lavorato con la Professoressa Carmela Zangara, Presidente dell’Associazione Memento, e l’Architetto Toni Cellura: la realizzazione di un centro studi, e di un museo sullo sbarco degli alleati in Sicilia nel 1943, con sede a Licata, in cui poter ricordare gli eventi che hanno segnato la nostra storia. Un progetto portato avanti con la collaborazione del Sindaco Galanti, del Direttore del Parco Archeologico Sciarratta e, su tutti, dell’Assessore Alberto Samonà, che ringrazio per l’attenzione mostrata al nostro territorio, e per l’azione di salvaguardia dei nostri beni culturali e archeologici bellici. A dimostrazione che – conclude Tardino – con l’impegno di tutti e la sinergia istituzionale si possono creare opportunità e azioni concrete per il territorio e la comunità”.