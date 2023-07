Pubblicità

Lanterna Tv sarà in diretta per trasmettere in streaming tre appuntamenti inseriti nel programma della celebrazione dell’ottantesimo anniversario dello Sbarco Alleato.

Si parte Sabato pomeriggio quando verrà trasmesso in diretta il Convegno di Apertura della manifestazione ospitato nel Chiostro della Badia.

Momento clou alle ore 21 di Sabato quando verrà trasmesso in diretta il concerto di Lello Analfino da Piazza Progresso.

Ultimo appuntamento live quello di Lunedì mattina alle ore 10 quando si terrà la Cerimonia ufficiale di commemorazione dello Sbarco con Raduno fissato in Piazza Progresso. Nel corso della mattinata, ci sarà una sfilata alla presenza delle massime cariche civili e militari con la partecipazione della Banda della Brigata meccanizzata Aosta e dei mezzi militari del Gruppo B40 – Belgio.

Sarà possibile assistere in diretta agli eventi sui canali Facebook e YouTube di Lanterna Tv.