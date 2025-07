In occasione dell’82° anniversario dello Sbarco Alleato in Sicilia e in collegamento con Agrigento Capitale della Cultura 2025, si svolgerà un programma di eventi a Licata. Il fulcro della manifestazione sarà un evento in spiaggia che intreccia materiali d’archivio, cibo, musica, studi accademici e letture letterarie. Su uno schermo posizionato lungo la riva di uno dei tratti della costa dove sbarcarono le forze alleate, un video composto da filmati originali girati nel 1943 montati da Awen Films farà da sfondo e da motore a una serie di brevi performance narrative e musicali. Inoltre, gustando degli assaggi della memoria creati dallo chef Pino Cuttaia e ispirati agli eventi del 1943, i partecipanti potranno dialogare in modo informale con esperti sulla storia dello sbarco e condividere loro stessi ricordi, immagini, storie e oggetti all’interno di un progetto di storia pubblica e memorializzazione collettiva.

Il programma.

7 e 8 luglio dalle 17:30 alle 19:30: Interviste con la comunità locale (Centro di documentazione sullo Sbarco di Licata, Largo San Salvatore).

Mercoledí 9 luglio 2025 Ore 21 (dopo cena) Spiaggia di Marianello, Licata

Ingresso e parcheggio libero. Una serata di filmati di archivio, degustazione, letture e canti lungo il mare.

10 luglio ore 11: Laboratorio pubblico sulla memorializzazione dello Sbarco a Licata (Museo Civico Archeologico, Piazza Sant’Angelo).