Al nord della Francia, lungo il canale della Manica, dove i tedeschi fecero costruire dalla Divisione Tods (la più imponente linea di fortificazioni, conosciuta come VALLO ATLANTICO), per difendere la linea costiera durante la Seconda Guerra Mondiale, a pochi km dalla spiaggia, sorge la città di CAEN, travolta dallo sbarco alleato in Normandia. Danneggiata pesantemente durante i bombardamenti aerei che precedettero lo Sbarco, con ben 250 tonnellate di esplosivo, bruciò per oltre 11 giorni così che l’80/% della città delle 100 guglie fu distrutta. Insieme ad altre città con il suo Memoriale, CAEN fa parte del Percorso museale della memoria. In questa cittadina – che rappresenta il primo sito del percorso per la visita alle cinque spiagge – prese d’assalto dallo sbarco alleato, inizio’ la sconfitta tedesca e l’avvio della liberazione dell’EUROPA DAL NAZISMO.

L’ associazione LIRE – insieme all’Ambasciata d’Italia a Parigi – ha allestito una mostra, curata dal dott. Mirco Carrettieri e dagli studiosi Marco Aterrano e Jacopo Bassi sullo SBARCO IN Sicilia, da dove comincio il 10 luglio 1943 il percorso di liberazione prima dell’Italia e poi dall’intera EUROPA. LE STRADE DELLA LIBERAZIONE – che LIRE sta costruendo – cominciano dalla SICILIA E LICATA RAPPRESENTA IL PRIMO AVAMPOSTO DELLA LIBERAZIONE ESSENDO STATA LA prima città costiera TOCCATA DA PIEDE AMERICANO.

A Licata il 10 luglio 2023 l’Associazione LIRE, insieme al CENTRO STUDI DELLA MEMENTO, ha posto la prima pietra del più ampio percorso DI LIBERAZIONE. Pertanto abbiamo l’onore di essere presenti ALLA MOSTRA DI CAEN CON UN FILMATO che ripercorre i 20 km di costa fortificata, landing zone, di sbarco della III DIVISIONE di Fanteria DELLA settima ARMATA DI PATTON, che su Licata ed il suo porto, pose l’obiettivo prioritario dell’ operazione HUSKY, costituendovi la prima testa di ponte.

Avvalendosi della pregressa ricerca della prof. Carmela Zangara il filmato è stato REALIZZATO dall’ing. Salvatore Sciara nominato dalla Sovrintendenza Ai Beni Culturali di Agrigento in occasione di un CONVEGNO tenutosi il 18 dicembre 2021 sul tema “SBARCO ALLEATO TRA FASCISMO E LIBERAZIONE”.

La cui voce narrante era del giornalista Peppe Cellura.

Si ringraziano gli studiosi per L’attenzione concessa al nostro territorio

Carmela Zangara