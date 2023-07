Pubblicità

La parte scientifica ha aperto la tre giorni di iniziative culturali, musicali e militari per commemorare gli 80 anni dello Sbarco Alleato. Un convegno per inaugurare il Centro studi si è svolto nel Chiostro Badia, mentre nei locali attigui è stata aperta una mostra fotografica e multimediale. Ieri sera gran finale con Lello Analfino in concerto fino all’una.

Oggi e domani altri eventi animeranno il centro. Si parte nella giornata odierna con altri convegni dal tema storico-scientifico. Alle 19 una sfilata di mezzi militari in Piazza Sant’Angelo e poi alle 21,30 una drammatizzazione dal titolo “Memorie sullo Sbarco” al Chiostro Badia.