Iniziamo questo articolo dalla fine:

“Chi sarà dunque la protagonista nel nuovo corto di Savio Liborio Ciufo, e indossatrice cinematografica dell’alta moda del famoso stilista Italiano?”.

Savio Liborio Ciufo scrittore e produttore di cortometraggi licatese, dà il via ad un nuovo progetto… Il curriculum di Savio è già noto ma sempre in movimento, in letteratura dopo avere ottenuto l’ambitissimo Premio Massimo Troisi a Napoli dalla fondazione Troisi, e ancora il Premio Internazionale Angelo Musco a Taormina, con il suo ultimo film Corto “Il Lato Oscuro Dell’immortalità” pur se prodotto con un limitato budget (specifica lo stesso Savio,) ha ricevuto ben otto primi premi in varie parti del mondo: Amsterdam Siviglia Milano San Pietroburgo Firenze Marsiglia Spagna e California. Questo è servito a creare dice il produttore, un curriculum che non si possa non notare, tale da potere collaborare con gente dalle capacità artistiche non comuni, riconosciute anche all’estero…

Quindi con un film già in montaggio dal titolo “Sotto Gli Dei Minori,” il cui destino è ancora top secret, Savio è orgoglioso di avviare una importante collaborazione con il famoso stilista italiano Stefano Blandaleone. La storia, un corto molto breve quasi una pubblicità è già scritta, la ricerca del cast avviata, e Savio aspetta quindi di valutare chi si presenterà con le caratteristiche idonee.

Ma vediamo chi è lo stilista di fama internazionale che personalmente, (ha affermato infatti che vorrà essere presente sul set,) ha scelto di affidare una sua opera al progetto di Savio Ciufo.



Stefano Blandaleone è noto per la sua ricerca della perfezione e della bellezza assoluta, i suoi abiti sono stati tra i Red carpet più prestigiosi: Festa del Cinema di Cannes, Mostra del Cinema di Venezia e Roma, contemporaneamente hanno sfilato anche nelle trasmissioni televisive quali: Uno Mattina, la vita in diretta e nella serie di Don Matteo.

Lo stilista ha curato anche costumi teatrali vestendo Violante Placido e altre attrici nella loro rappresentazione Shakespeariana di “ Sogno di una notte di mezza estate” sui palchi dell’ Eliseo a Roma e del Manzoni a Milano.

Gli Abiti da Sposa Stefano Blandaleone sono realizzati con i migliori tessuti in seta pura provenienti dalle più apprezzate seterie di Como ed i pizzi originali francesi realizzati negli antichi telai Leavers che risalgono alla fine del 1800…

Chi sarà dunque la ragazza che diventerà attrice protagonista nel nuovo corto di Savio Liborio Ciufo, e indossatrice cinematografica dell’alta moda del famoso stilista Italiano?

Nel complimentarci ed augurare buon lavoro a Savio, vogliamo quindi ricordare che i casting per questo nuovo progetto sono ancora aperti… e in particolare sono ricercate: una bambina tra i 6 e gli 8 anni bella presenza – una ragazza tra i 22 e i 26 anni bellissima presenza – un uomo tra i 60 e i 65 anni barba e capelli bianchi magro – un ragazzo bella presenza tra i 24 e i 27 anni – una donna e un uomo tra i 50 e i 55 anni bella presenza. Chi fosse interessato può contattare Savio Liborio Ciufo in privato sui suoi social.