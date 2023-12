Pubblicità

Lo scrittore regista Savio Liborio Ciufo é in cerca di RAZADEL. Il nostro concittadino già noto per i suoi passati e recenti successi letterari e cinematografici, sta cercado un ultimo importante tassello per il suo nuovo cortometraggio dal titolo “Sotto gli Dei Minori…” una figura femminile anche senza esperienza nella recitazione, l’età scenica richiesta va dagli undici ai tredici anni, la selezionata che dovrà essere di costituzione sul medio esile, dovrà interpretate appunto “RAZADEL,” un’antica ed aggressiva Dea pagana del passato. Per chi volesse proporsi o chiedere informazioni potrà fare pervenire dai genitori, una mail con i propri dati ed il recapito telefonico alla casella: [email protected] o contattare l’autore tramite il suo account Facebook cercando appunto: Savio Liborio Ciufo.