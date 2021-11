Pubblicità

Sardasalata And Friends. Martedi 23 novembre, ospite della serata sarà Friedrick Schmuck, Best in Sicily 2018, Tre Spicchi del Gambero Rosso. Proporrà il suo “Viaggio In Italia”. Menu degustazione di quattro portate a base di pizza.

Sarà il pizzaiolo altoatesino Friedrick Schmunck, patron della pizzeria “Piano B” di Siracusa il nuovo ospite della rassegna “Sardasalata and Friends” organizzato ormai da tre anni dalla Premiata Pizzeria Sardasalata di Licata. Si tratta di uno dei migliori interpreti nazionali della pizza, Best in Sicily 2018, Tre forchette Gambero Rosso e premiato con la migliore pizza degustazione, dal Gambero Rosso. Martedì 23 novembre i fortunati ospiti del locale licatese potranno effettuare un viaggio in Italia che partirà dall’ Alto Adige, passerà per Roma per finire alle coste del Canale di Sicilia. Tutto sui fantastici lievitati creati per l’occasione da Friedrick Schmunck. Il percorso degustazione prevede un antipasto che richiamerà alla mente ricordi delle merende dei bambini di una volta, poi si continuerà con tre proposte del pizzaiolo del Piano B, due salate, che richiameranno le sue origini altoatesine e romane e una dolce, la CAS-ZATA, un dolce lievitato presentato all’ultima edizione di Taormina Gourmet. In passato, ospiti del “Sardasalata and Friends” sono stati i Best In Sicily Francesco Arena e Gianni Giardina, ma anche Mareme CIssè, vincitrice del Cous Cous Festival 2019, e Rosario Umbriaco, Ambasciatore del Gusto. La rassegna proseguirà nel 2022 con ulteriori appuntamenti.