Arriva a Caltanissetta Premiata Pizzeria Sardasalata, la pizzeria aperta a Licata nel 2014 e che adesso si avvia a sviluppare la propria espansione attraverso il franchising.

Apertura fissata per il 29 settembre, la location che ospiterà il primo punto vendita affiliato si trova in contrada. Savarino, lungo la strada statale 640, alle porte di Caltanissetta.

L’offerta ricalcherà in tutto e per tutto quella della casa madre, il cui locale ne ricorderà forme colore e layout, la sfida è quella di replicare e standardizzare la qualità che, sin dall’apertura, ha contrassegnato la storia di Sardasalata Licata.

Per farlo, la produzione dei lievitati sarà concentrata in un laboratorio di produzione a Licata da dove, tre volte la settimana i panetti pizza verraanno portati a Caltanissetta a temperatura controllata.

Sarà rispettata la catena del freddo e i tempi di lievitazione dell’impasto, che vanno da 48 a 72 ore.

La proprietà, la gestione (sotto la supervisione continua della casa madre) e i dipendenti, saranno tutti nisseni. Hanno seguito un mese di formazione presso la sede di Licata dove hanno appreso procedure, processi di standardizzazione e ricette dei topping delle pizze.

SardaSalata nasce a Licata, (Sicilia) il 24 giugno del 2014 sotto l’insegna “SardaSalata Pizza & Spaghetti”. Il nome si ispira al quartiere in cui nasce, il “Salato”, punto di sbarco e di conservazione delle “Sarde Salate”, attività fiorente a Licata fino ai primi decenni del ‘900. Il giorno prima dell’inaugurazione,con la pizza “Robba” vince la finale regionale del “Sicilia In Pizza 2014”. Nei primi 78 giorni di apertura, il locale ( 90 posti a sedere) fa registrare 14 mila coperti. La proprietà decide quindi di abbandonare la nuovissima ( ma troppo piccola ) sede aperta dentro il porto turistico di Licata per rilevare la gestione di uno storico ristorante d’Hotel sito nel centro città. In attesa di alcuni lavori di adeguamento della struttura, SardaSalata riapre, ( siamo a dicembre 2014) all’interno di una tensostruttura sita di fronte l’hotel. Nasce così il “Temporary Restaurant SardaSalata”. Nel giugno 2016 l’attività si trasferisce nuovamente nella nuova e definitiva sede di via stazione Vecchia, 16, all’interno di quello che fu il “Dopolavoro Ferroviario” di Licata. L’insegna viene modificata in “Premiata Pizzeria SardaSalata – al dopolavoro ferroviario“.

Nel novembre 2015 e nell’ottobre 2019 un sondaggio proposto dal noto portale Gastronauta.it, elegge Sardasalata “2° Miglior Pizzeria d’Italia”.

Dal 2017 Sardasalata si avvale della consulenza di Francesco Arena, Miglior Bakery Chef di Sicilia 2019 e cinque pani del Gambero rosso dal 2021. Suo il blend di farine ribattezzato “Profumo di Sicilia”.